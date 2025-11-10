Kooperatiflere hibe desteği veriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'yla (KOOP-DES), üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerin rekabet gücü ve sürdürülebilirliğinin daha da güçlendirilmesi, bu artışlar sayesinde kooperatiflerin, üretim altyapılarını modernize etme, pazarlama kapasitelerini artırma ve daha fazla istihdam sağlama imkanına kavuşması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun biçimde, üretimin tabana yayılması, kadınların ve girişimcilerin güçlenmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

DESTEKLERİN AÇILIMI

KOOP-DES Programı ile kooperatiflere makine-ekipman ve demirbaş alımları, sergi ve fuar katılımları ile nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler sunuluyor.

2020-2024 YILLARINDA 110,5 MİLYON LİRA HİBE

Bu kapsamda, 2020-2024 yıllarında 772 kooperatifin 826 projesi için alınan hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira oldu.

Sağlanan bu desteklerle, kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendiriliyor, istihdam olanakları artırılıyor, yerel ekonomilerde katma değer oluşturuluyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanıyor.

DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI

KOOP-DES'in 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi de tamamlandı. Buna göre, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesi, hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, 2025 için 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

DESTEKLENECEK İLLER

Destek sağlanacak iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

KOOP-DES DESTEKLERİ ARTIRILDI

Kooperatiflerin ihtiyaçları, artan maliyetleri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak, 2025 yılı çağrı döneminde KOOP-DES kapsamındaki destek limitlerinde artışlar gerçekleşti.

Bu doğrultuda, makine-ekipman ve demirbaş alımı destek limiti, 2024 yılında 400 bin lira iken 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılımı destek limiti 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdamı desteği de azami iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltildi.



