Kore, pandemi sonrası Türk seyahat severleri bekliyor

Kore, salgın sonrası seyahatlerin de normale dönmesiyle beraber Türkiye’den 60 bin turisti Kore’de ağırlamayı planlıyor.

İstanbul-Kore Cumhuriyeti tarafından turizmi teşvik etmek amacıyla 1962 yılında faaliyete geçirilen Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu’nun en önemli ülkelerinden olan Kore’nin tanıtımına yönelik çalışmalarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde 2012’den beri faaliyetlerini sürdüren İstanbul Ofisi de aynı çerçevede Kore ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini de güçlendirebilmek amacıyla çalışıyor.

KORE VE TÜRKİYE ARASINDA TURİZM BAĞLARI

Türkiye ve Kore arasındaki köklü diplomatik ve kültürel bağın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park; “KTO İstanbul Ofisi olarak Türkiye ve Kore arasında turizm alanındaki ilişkileri artırmak için aralıksız şekilde çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede Türkiye ile aralarında İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de yer aldığı toplam 20 ülkenin idari merkezi konumunda.”

HER YIL KORE'DEN TÜRKİYE'YE 250 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR

Kore’den Türkiye’ye her yıl ortalama 250 bin ziyaretçinin geldiğini sözlerine ekleyen Park, “Kore’de ise yılda yaklaşık 30 bine yakın Türkiyeli turisti ağırlıyoruz. Kore kültürünü Türkiye’ye daha fazla tanıtarak Türkiye’den çok daha fazla sayıda konuğu ülkemizde ağırlamayı istiyoruz. Pandemi sonrasında bu kapsamda Türkiye’den ilk etapta 60 bin turisti Kore’ye çekebilmeyi hedefliyoruz.” diye açıkladı.

VİZE MUAFİYETİ VAR

Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasındaki “Vize Muafiyeti Anlaşması” çerçevesinde, iki ülke vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 3 aya kadar vizeden muaf şekilde seyahat edebiliyor.