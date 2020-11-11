Koronavirüs aşısı haberleri piyasaları olumlu etkiledi

Küresel piyasalar, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok altında kalması sonrası 44 doları aşan Bren petrolün varil fiyatı, böylece kasım başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazanmış oldu.

Altının ons fiyatı ise hafta başında aşı haberleriyle 1.965 dolardan 1.850 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından dün gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de halen 1.880 dolar seviyesinde bulunuyor.

KORONAVİRÜS AŞISININ ETKİLİ OLMA HABERİ PİYASALARA OLUMLU YANSIDI

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından pay piyasalarında, sektör bazlı ayrışmalar dikkati çekiyor.

Artan koronavirüs vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşıya erişimin tahmin edilenden hızlı olabileceğine ilişkin beklentiler, ulaştırma, turizm, enerji ve finans gibi sektörlerde alımların güçlenmesini sağlarken, teknoloji hisseleri ise tarihi zirvelerinde etkisini artıran kar satışlarının da etkisi ile düşüş eğilimini sürdürüyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Dün New York borsasında ABD'li teknoloji şirketlerinden Zoom'un hisseleri yüzde 9 değer kaybederken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün, Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti. Teknoloji hisselerindeki değer kayıplarıyla Nasdaq endeksi yüzde 1,37 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 geriledi. Dow Jones endeksi ise ulaştırma hisselerinin desteği ile yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve koronavirüs tedbirleri devam etse de aşı haberleri ve teşvik beklentileri ile pay piyasaları yükseliş eğilimini dün de korudu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. euro/dolar paritesi ise bir önceki günkü sert düşüşün ardından dün yatay seyirle 1,18'in hemen üzerinde işlem gördü.

AB'DE TEŞVİKLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, teşvik adımlarının piyasaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Bugün Çin'de, teknoloji sektöründeki bazı tekelci uygulamaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirileceği haberleri ile Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 9 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı da yüzde 5 değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki değer kayıplarına kaşın sanayi ve hizmet sektöründeki alımlarla Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki günkü kapanışın hemen üzerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

CARİ İŞLEMLER HESABINDA AÇIK TAHMİNİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, ağustosta 4 milyar 600 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 200 milyon dolar olmuştu.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı ödemeler dengesi

16.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması