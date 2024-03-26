Koronavirüs salgını etkiledi! Almanya'da yoksul sayısı 1 milyon kişi arttı Almanya'nın "Yoksulluk Raporu" yayınlandı. Rapora göre, Almanya'da yoksul sayısı 2022’de, koronavirüs salgını öncesine göre yaklaşık 1 milyon artarak 14,2 milyona ulaştı.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında dünyanın ekonomik dengesi altüst oldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yoksulluk oranı arttı.

Son yayınlanan rapora göre Almanya'da yoksul sayısının 1 milyon kişi kadar yükseldiği belirlendi.

Almanya'da yoksul sayısının 2022’de, koronaviürs salgını öncesine göre yaklaşık 1 milyon artarak 14,2 milyona ulaştığı bildirildi.

Alman nüfusunun yüzde 16,6’u yoksulluk içinde yaşıyor

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider’in açıkladığı "Yoksulluk Raporu"nda, 2021'de nüfusun yüzde 16,6’u yoksulluk içinde yaşarken, bu oranın 2022'de yüzde 16,8'e yükseldiği belirtildi.

Almanya'da yoksulluk "yüksek bir seviyede" seyrediyor

Almanya'da yoksulluğun "yüksek bir seviyede" seyretmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yaklaşık 84,4 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulların sayısının 2021'e göre yaklaşık 100 bin atarak 2022'de 14,2 milyona ulaştığı aktarıldı.

"Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor"

Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

Bu zengin ülkede 14,2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor. 2022'de, 2019'daki pandemi, enerji ve fiyat krizi öncesine göre neredeyse bir milyon, 2006’ya göre ise 2,7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilenmiştir.

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranı yüzde 21,8'le rekor kırdı

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranın da yüzde 21,8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın tek başına çocuklarını yetiştirenlerde yüzde 43,2 olarak tespit edildiği kaydedildi.

"Üzücü bir rekor"

Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının yüzde 21,8 ile "üzücü bir rekora" ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ülkede çocuk nüfusunun beşte birden fazlası yoksulluktan etkilendi. Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında da farklılıklar görülüyor. Bavyera'da her 8 kişiden 1'i yoksulluktan etkilenirken, bu oran Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg'da her beş kişiden biri düzeyinde.

"Yoksullukta trendin tersine döneceğine bir işaret yok"

Schneider, 2023 rakamlarında yoksullukta trendin tersine döneceğine dair bir işaret bulunmadığını da açıkladı.

Yoksulluk kıstası

Yardım kuruluşunun raporunda, çocuksuz tek bir hane ayda 1.186 euronun altında harcanabilir gelire sahipse yoksulluk sınırında kabul edilirken, 14 yaşın altında çocuğu olan bekar ebeveynler ayda 1.542 euronun altında gelirleri varsa yoksul sayıldı.

Asgari saatlik ücretin 15 euroya yükseltilmesi önerildi

Ülkede yoksulluğu azaltmak için asgari saatlik ücretin 15 euroya yükseltilmesi, daha iyi emeklilik geliri, çocuk bakımının yaygınlaştırılması ve yoksulluğa karşı koruma sağlayan temel bir çocuk sigortası önerildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)