Koronavirüse rağmen 5 milyon kişi milyoner oldu

Koronavirüse rağmen 5 milyon kişi milyoner oldu

Geçen yıl milyonerlerin sayısındaki artış, İsviçre merkezli finans şirketinin raporunda yer aldı.

Koronavirüs salgını dünya çapında ekonomik hasarlara yol açtı.

Ancak geçen yıl, 5 milyondan fazla insanın dolar milyoneri olduğu ortaya çıktı.

Financial Times'ın, İsviçre merkezli finans şirketi Credit Suisse'nin raporuna yer verdiği haberinde, hanehalklarının biriktirdiği toplam küresel servetin 2020'de yaklaşık 28,7 trilyon dolar arttığı kaydedildi.

MİLYONERLERİN SAYISINDAKİ ARTIŞ

Raporda, 2020'nin sonunda dünya genelindeki milyonerlerin bir önceki yıla göre 5,2 milyon kişi artış gösterdiği belirtildi.

Yeni milyonerlerin yaklaşık üçte birinin ABD'de bulunduğu bildirildi.

"ÇALKANTILARIN YAŞANDIĞI BİR YILDA ÇARPICI"

Milyonerlerin yaklaşık yüzde 90'ının net servetinin 5 milyon doların altında olduğu ifade edildi.

Raporun yazarları, "Bu, herhangi bir yılda çok yüksek bir artış olabilir, ancak özellikle sosyal ve ekonomik çalkantıların yaşandığı bir yılda çarpıcı." dedi.