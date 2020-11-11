Koronavirüste, temassız kartlı ödemelerin payı 2 kat arttı

Türkiye'de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranı, bu koronavirüs salgını döneminde sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara çıktı.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bankalarının koronavirüs salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

“KORONAVİRÜSTE MÜSTERİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ÖNCELİK VERİLDİ”

Yüce, dijital kanalların hizmet kalitesi ve güçlü altyapıları sayesinde her zaman müşterilere kesintisiz ve üstün müşteri deneyimiyle bankacılık servisleri sunduklarını aktardı.

“DİJİTAL HİZMETLER DEVREYE GİRDİ”

Yüce, "Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında sıfırdan tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra kredi kartlarında da müşterilerimize yepyeni bir dijital deneyim sunmaya başladık." dedi.

"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN BANKACILIK SİSTEMLERİ ARASINDA"

Burcu Civelek Yüce, Türk bankacılık sektörünün; müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesi, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü altyapısı ile dünyanın önde gelen bankacılık sistemleri arasında yer aldığını söyledi.

Yüce, özellikle pandemi döneminde müşteri alışkanlıklarında yenilikçiliği ve dijitalleşmeyi iyice ivmelendirecek çok hızlı bir değişim yaşandığını ifade etti.

Bu değişimin hem yaşam hem alışveriş tarzları hem de ödeme yöntemlerine yansıdığını aktaran Yüce, fiziksel mağaza yoğunluklu yapılan alışverişlerin hızlı bir şekilde dijital platformlara kaydığını söyledi.

"E-TİCARETTE REKOR ARTIŞ YAŞANDI"

Yüce, e-ticarette rekor seviyede artış yaşandığını, aynı şekilde ödeme yöntemlerinin ağırlıklı olarak temassız, mobil ve internet ödemelerine döndüğünü anlattı.

Avrupa'da pek çok ülkede temassız kullanımının nasıl yaygınlaştırılacağının konuşulurken bu konuda zaten ileride olan Türkiye'de, temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranının bu dönemde sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara geldiğini bildiren Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

“TEMASSIZ YAPILAN MOBİL ÖDEMELER SENE BAŞINA GÖRE SEKTÖRDE 2.5 KATINA ÇIKTI”

"Akıllı telefonlar ile temassız yapılan mobil ödemeler sene başına göre sektörde 2.5 katına çıkarken, Akbank'ta 7 katına çıktı. Tüm kartlı ödemeler içerisinden yapılan internetten kartlı alışverişlerin payı ise yüzde 25'e ulaştı. Müşterilerimiz dijital dünya ile daha çok etkileşimde oldukça e-ticaret alışverişleri beraberinde artıyor. Yakından gözlemlediğimiz bu trend için pandemi dönemi ayrıca kritik bir katalizör oldu."