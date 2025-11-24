KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na 1.266 işletme başvurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını belirterek, "Bu yılın 3. çağrısına, 1.266 işletmemiz başvuru yaptı." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

İŞLETMELERE 20 MİLYON LİRA ÜST LİMİT

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: