Kötü kokan konaklama yerinde kalmadı, parasının yarısını iade aldı

Tatile çıktınız, bir tesise gittiniz ve tesis dayanılmaz derecede kötü kokuyor. Rezervasyonunuzu iptal ettirdiğinizde paranız yarısını iade alabilirsiniz.

Acente üzerinden yaptığı otel rezervasyonunun bazı şikayetler nedeniyle iptal edilmesi isteğinin olumsuz karşılanmasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvuran kişiye, ödediği ücretin yarısı iade edilecek.

Antalya'da konakladığı otelde "kötü koku" şikayetiyle Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran kişinin, ödediği konaklama ücretinin yarısının iadesine karar verildi.

REZERVASYONU ACENTE YAPTI

Giresun'da yaşayan Doğan Bayrak, bir acente üzerinden 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı.

LAĞIM KOKUSU HİSSEDİLDİ

Ailesiyle otele gittiğinde "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" öne süren Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep ederek, ücretinin iade edilmesini istedi.

Acentenin olumsuz yanıt vermesi üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

ŞİKAYET GERÇEK ÇIKTI

Gerçekleştirilen incelemede, otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun ne kadar sürdüğünün ise belirsiz olduğu, koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi.

REZERVASYON İPTALİNDE "OTEL MÜŞTERİ BULAMAZ" DİYE YARI ÖDEME ALINDI

Kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edilen karada, tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, rezervasyon bedeli 9 bin 560 liranın yarısı olan 4 bin 780 liranın tatil acentesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

"ÜCRET İADESİNİN YAPILAMAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Başvurusu 13 Haziran 2025'te sonuçlanan 39 yaşındaki Bayrak, Antalya'da bir otelde konaklama süresinin bitmesi üzerine acente aracılığıyla Gazipaşa ilçesinde başka bir otel için rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Otele gittiğinde koku ve temizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle rezervasyonu iptal ettirmek istediğini anlatan Bayrak, otelin rezervasyonu iptal edilse dahi ücret iadesinin olmayacağını kendisine bildirildiğini kaydetti.

Otele rezervasyon iptali isteğini ilettiğinde acenteyle görüşülmesi gerektiği cevabını aldığını belirten Bayrak, "Acente de 'Otel ile görüşüp size döneceğiz' dedi ama döndüklerinde de ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de otelden Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı söyleyerek ayrıldım." diye konuştu.

"KARAR, EMSALNİTELİĞİNDE"

Hakem heyetini verdiği karardan dolayı tebrik eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de şunları kaydetti: