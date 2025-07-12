Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: 81 ilde sistem tamamen değişiyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından dikkat çekici bir adım atıldı. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla atılan adım kapsamında başkasına ait POS cihazı kullanımı sınırlandırılacak.

Fiziksel ve sanal POS'lar üzerinden yapılan ödemelere bağlı olarak ortaya çıkan kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeleri devreye alınacak.

Bu kapsamda GİB, mal ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin kendilerine tahsis edilen ödeme sistemlerini ve cihazlarını başka mükelleflere tahsis etmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağını hazırladı.

ZORUNLU HALE GELİYOR

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir adım daha atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, artık perakende satış yapan tüm işletmeler için yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) ya da güvenli mobil ödeme sistemleri kullanımı zorunlu hale geliyor.

Yeni düzenleme, basit usule tabi mükellefler ve toptancıların dışında kalan tüm işletmeleri kapsayacak. Geliştirilen sistemle birlikte, cihazlar hem ödeme belgesi (slip) hem de mali belge (fiş) düzenleyerek işlemleri tek bir belge üzerinden kayıt altına alacak.

GİB’in denetimlerinde, bazı işletmelerin başka mükellefler adına kayıtlı POS cihazları üzerinden tahsilat yaptığı ve bu durumun kayıt dışılığa yol açtığı tespit edildi.

Yeni düzenlemeyle, her işletmenin sadece kendi adına kayıtlı ödeme cihazı kullanmasına izin verilecek. Bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları da bu kurala göre işlem yapacak ve seyyar EFT-POS cihazlarını sadece yetkili mükelleflere sağlayacak.