Kredi kartı ve KMH faizlerindeki değişiklik yarın uygulanmaya başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyi yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe koyacak.

Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti.

Merkez Bankası'nın web sitesinde de yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak.

25 BİN TL ALTINDA BORÇ İÇİN

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

25 BİN-150 BİN TL BORÇ İÇİN

25 bin-150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a indirildi.

150 BİN TL ÜZERİNDE BORÇ İÇİN

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düştü.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80’e geriledi.

KREDİLİ MEVDUAT VE NAKİT AVANS FAİZİ

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü.

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e Kredili Mevduat Hesabı (KMH) azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

YABANCI PARA KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN FAİZ ORANI

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

25 BİN NAKIT AVANS ÖRNEĞİ

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor.

3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.