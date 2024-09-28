Kredi kartı ve kredi borçlarındaki toplam borç 90 milyar lirayı buldu Takibe düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına getirilen yapılandırma geçtiğimiz gün devreye alındı. Buna göre 60 aya varan vadeyle ödeme imkanı sunan yapılandırma kapsamına giren borçların toplam tutarı 90 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

60 aya kadar yapılandırma imkanı getirilen uygulamada takibe düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunun toplam miktarı netleşti.

Buna göre Kredi kartlarındaki yapılandırmadan, borçları takibe dönüşen ve toplam kart kullanıcıları içinde yüzde 2.61’lik kesimin yararlanması öngörülüyor.

TOPLAM BORÇ 90 MİLYAR 484 MİLYON LİRA

Yine BDDK verilerine göre 13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bankacılık sektörünün takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları miktarı yaklaşık 43 milyar 754 milyon lira.

Takibe düşmüş bireysel tüketici kredilerinin toplamı ise 46 milyar 729 milyon lira.

Vadesinde tahsil edilmediği için takibe düşen tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplam borcu ise 90 milyar 484 milyon lira oluyor.

YÜZDE 267 ARTTI

Öte yandan takipteki kredi kartı borçlarının toplamı 15 Eylül 2023’te 11 milyar 900 milyon lira civarındaydı.

29 Aralık 2023'e gelindiğinde bu rakam 15 milyar 392 milyon liraya çıktı.

20 Eylül 2024 ile biten haftada 43 milyar 754 milyon liraya ulaşan bireysel kredi kartlarına ait takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 267,6 oranında, yılbaşından bu yana ise yüzde 184,2 arttı.

YILBAŞINDAN BU YANA İSE YÜZDE 184 YÜKSELDİ

Takibe düşmüş tüketici kredilerinin toplamı da 15 Eylül 2023’te 28 milyar 180 milyon lira iken, 29 Aralık 2023 itibarıyla 29 milyar 443 milyon liraya yükseldi.

20 Eylül 2024 ile biten haftada 46 milyar 729 milyon liraya tırmanan tüketici kredilerine ait takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 65,8, yılbaşından bu yana da yüzde 58,7 büyüdü.

YAPILANDIRMANIN AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

Son olarak ise yeni yapılandırmada kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler için her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.