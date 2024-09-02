Kredi kartlarında taksit sınırının kaldırılması talebi Esnaf ve sanatkarların üst kurumu TESK, ekonominin canlanmasının sağlanması doğrultusunda kredi kartlarında taksit sınırının kaldırılmasını istedi.

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiyi canlandıracağını ve istihdamı artıracağını ifade ederek kredi kartlarındaki taksit tutarının esnetilmesini önerdi.

Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, salon kirası gibi kalemlerde yaşanan artışa işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Düğün sektörü, 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibarıyla bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli.

DÜĞÜN SEKTÖRÜNÜN CANLANMASI İÇİN

Palandöken, açıklamasında, enflasyonun her sektörü olduğu gibi düğün ve evlilikle ilgili sektörleri de olumsuz etkilediğini bildirdi.

"İSTİHDAM ARTAR"

Evlilik sürecindeki alış verişlerde kredi ve kredi kartına ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

Kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki yaratır. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalmasıyla istihdamın artmasıyla devletin vergi ve SGK gelirleri artar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)