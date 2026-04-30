Avrupa gaz fiyatları sert yükseldi

Orta Doğu'daki çatışmaların bitmesine dair belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ile ilgili endişeler, enerji fiyatlarının üzerinde artış etkisini yaratıyor.

Avrupa doğalgaz fiyatları, ABD ile İran arasında gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik somut bir ilerleme görülmemesinin etkisiyle yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 43,59 euro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar dün Türkiye saatiyle 20.27 itibarıyla yaklaşık yüzde 9 artarak megavatsaat başına 47,50 euroya çıktı.

BELİRSİZLİKLER FİYATLARI BASKILIYOR

Piyasalarda, ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesine yönelik net bir ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının normale döneceğine ilişkin belirsizlikler fiyatları yukarı yönlü destekledi.

LNG TİCARETİNİN YÜZDE 20'Sİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kısıtlamalar, enerji arzına yönelik riskleri artırarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Analistler, söz konusu belirsizliklerin özellikle LNG’ye bağımlı Avrupa piyasasında arz güvenliği endişelerini artırdığını ve bu nedenle fiyatların savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtiyor.