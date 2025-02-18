Kredi vadelerindeki yeni limitlerin nakit akışını canlandırması bekleniyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararına göre, tüketici kredilerinde 125 bin lira ve altındaki tutarlar için 36 ay, 125 bin lirayla 250 bin lira arasındaki tutarlar için 24 ay, 250 bin lira üzerindeki tutarlar için ise 12 ay vade sınırı getirildi.

Piyasa, BDDK'nın tüketici kredileri genel vade sınırını değiştirmesine ilişkin kararın, piyasadaki nakit akışını canlandırarak özellikle hane halkı harcamaları ve ticaret üzerinde olumlu etki oluşturmasını bekliyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİNE TALEBİN ARTMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeyle bankaların kullanıcılara sunduğu yüksek tutarlı kredilerdeki daha esnek ödeme vadelerinin tüketici kredilerine olan talebi arttıracağını vurguladı.

Sektör kaynaklarına göre dijital ortamlardaki arama hacimlerinde bu etkinin gözlemleniyor.

Uzmanlar tüketicilere; kredi başvurusu öncesinde gelir ve bütçelerine uygun bir planlama yapmalarını önerdi.