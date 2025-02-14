BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) yapılan duyuruda, tüketici kredilerinde uygulanabilecek maksimum vade tutarlarında değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Duyuruya göre tüketici kredilerinde kredi tutarı; 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 250 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan krediler için 24 ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YENİ VADE SINIRI

-125 bin TT ve altında olan krediler için 36 ay (Eski uygulama: 50 bin TL ve altı için)

-125 bin TL - 250 bin TL krediler için 24 ay (Eski uygulama: 50-100 bin TL için)

-250 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 12 ay (Eski uygulama: 100 bin TL üzerinde)

BDDK AÇIKLAMA YAPTI

BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09 Haziran 2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.