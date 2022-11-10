KRİPTO ÇÖKÜŞÜ! 10 Kasım Bitcoin kaç dolar, ne kadar düştü?

KRİPTO ÇÖKÜŞÜ! 10 Kasım Bitcoin kaç dolar, ne kadar düştü?

Kripto para birimi Bitcoin'in tahtı sallanıyor. Yatırımcılar, aniden çakılan Bitcoin'i anbean takip ediyor. Peki 10 Kasım 2022 Bitcoin kaç dolara düştü? İşte güncel rakamlar...

Kripto para borsası sallantıda...

En çok rağbet gören kripto para birimi Bitcoin, adeta çöküşe geçti.

Pandemi döneminde zirveyi gören Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez böylesi bir düşüş yaşadı.

AA'nın haberine göre, Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planını açıklamasının ardından geldi.

Yatırımcıları panikleten bu düşüşün sebebi merak edilirken, güncel fiyatı da her dakika sorgulanıyor.

Peki 10 Kasım 2022 Perşembe günü Bitcoin kaç dolar? Bitcoin kaç dolara düştü? İşte detaylar...

10 Kasım 2022 Bitcoin kaç dolar?

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 936 dolara kadar indi.

Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri 327 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü.