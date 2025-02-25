Kripto para işlemlerinde yeni dönem başladı

Haber Merkezi

Kripto paralar artık finans dünyasının içine girdi.

Dünyanın pek çok ülkesi, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelere hız verdi.

Türkiye de bu ülkelerin içinde yer alıyor.

Bu kapsamda kripto varlık transferlerine yönelik yeni düzenlemeler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

25 Aralık 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, sektörde önemli değişiklikler getiriyor.

15 BİN TL'Yİ AŞAN KRİPTO İŞLEMLERİNE EK DENETİM

Yeni düzenleme kapsamında, tek seferde veya toplamda 15 bin lirayı aşan kripto işlemleri ek denetime tabi olacak.

Buna göre:

- Bu tutarın üzerindeki işlemler için kimlik doğrulaması zorunlu hale geldi.

- Platformlar, belirlenen sınırı aşan işlemleri MASAK’a bildirecek.

- Şüpheli görülen işlemler daha detaylı incelemeye tabi tutulacak.

Bu adımın kara para aklama ve yasa dışı finansman faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla getirildiğini belirtiliyor.

LİSANS ŞARTI

Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm kripto para borsalarına SPK’dan lisans alma zorunluluğu getirildi.

- Lisans almayan platformlar Türkiye’de hizmet veremeyecek.

- Yurt dışı kaynaklı borsalar, Türkiye’de işlem yapabilmek için yerel temsilcilik açmak ve denetime tabi olmak zorunda.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Kripto para borsaları için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Paranın Aklanmasını Önleme (AML) politikaları sıkılaştırıldı.

- Tüm kullanıcılar, hesap açarken kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda olacak.

- Büyük hacimli işlemler için ek belge ve gelir beyanı istenebilecek.

- Şüpheli işlemler doğrudan MASAK’a bildirilecek.