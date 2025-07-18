Kripto para piyasası rekor kırdı! Toplam değer 4 trilyon doları aştı

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, bugün yüzde 0,86 ve 1.010,5 dolar artışla 119 bin 13,2 dolara yükseldi.

Gün içinde 120 bin doları geçen Bitcoin'deki artışın nedeni, ABD Temsilciler Meclisi'nin 3 "dijital varlık" tasarısına onay vermesi olarak açıklanıyor.

KRİPTO PARA PİYASASI İLK KEZ 4 TRİLYON DOLARI AŞTI

Yeni kanun tasarısının etkisiyle kripto para piyasasının toplam değerinin ilk kez 4 trilyon doları aşmasını sağladı.

TRUMP’IN GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ YAPMA İDEALİ

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında dijital varlıklara ilişkin CLARITY, GENIUS ve Anti-CBDC yasa tasarılarını onayladı.

"DİJİTAL VARLIK PİYASASI NETLİK YASA TASARISI"

CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 134'e karşı 294 oyla kabul edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) dijital para birimlerinin (CBDC) çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısı da Temsilciler Meclisi'nde 210'a karşı 219 oyla kabul edildi. Tasarıya yalnızca 2 Demokrat temsilci "evet" oyu verdi.

SENATO'DAN ONAY BEKLENİYOR

Tasarıların yasalaşması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulmadan önce Senato'da da onaylanması gerekiyor.

TRUMP'IN GENIUS'I YARIN İMZALAMASI GEREKİYOR

Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Tasarı Senato'da da geçen ay hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Senatodan geçen tasarı, artık sadece Başkan Donald Trump’ın imzasını bekliyor.

İmzanın cuma günü Washington DC’de yapılacak bir imza töreni ile gerçekleşmesi bekleniyor.

YASANIN YÜRÜRLÜGE GİRECEĞİ TARİH

Yasa, Trump’ın imzasından 18 ay sonra veya Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası gibi ana düzenleyici kurumların uygulama yönetmeliklerini yayımlamasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kripto para piyasasının toplam değeri, ABD Temsilciler Meclisi'nin kripto paralara dair daha açık ve kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan üç tasarıyı onaylamasının ardından yükselişe geçti.