Kripto parada piyasa hacmi, 344.6 milyar dolara düştü

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,52 artışla 10,759 dolara dönse de piyasa hacmi, 199.09 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Sanal paranın en yüksek hacimli birimi Bitcoin yatırımcının ilgisini çekiyor. Bitcoin zaman zaman yükselip, alçalarak dalgalı bir seyir izliyor. Bitcoin yatırımcılarının uzun vadede hareket etme alışkanlıkları olsa da bugünlerde satıcılı seyir hakim.

350 MİLYAR DOLAR PİYASA HACMİ, 344.6 MİLYAR DOLARA İNDİ

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, haftanın ikinci günü gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara geriledikten sonra, hafta ortasında hafif toparlanarak 345.52 milyar dolar seviyesini yakaladı.

PİYASALAR ALIMLARIN ETKİSİNDE

Piyasalarda yeniden etkili olan alımların etkisiyle en yüksek hacimli 100 birimden 51'inin değeri yükseldi. En büyük hacimli ilk 100 birimden 49'unun değeri son 24 saatte düştü ve bunların 4'ü de ilk 10 birim arasında yer aldı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA GENEL SATIŞ DALGASI DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar düşüşle 97.17 milyar dolara düşerek yeniden 100 milyar doların altına indi.

Toplam 7,246 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,505 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

1.Bitcoin yüzde 0.52 artışla 10,759.92 dolar

2.Ethereum yüzde 0.62 artışla 356.41 dolar

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar

4.XRP yüzde 0.25 düşüşle 0.24 dolar

5.Bitcoin Cash yüzde 0.84 artışla 229.07 dolar

6.Binance Coin yüzde 5.30 artışla 28.57 dolar

7.Polkadot yüzde 3.81 düşüşle 4.42 dolar

8.Chainlink yüzde 2.94 düşüşle 9.90 dolar

9.Bitcoin SV yüzde 3.59 artışla 173.99 dolar

10.Crypto.com Coin yüzde 0.36 artışla 0.15 dolar