Kripto parayı yükselten etmenler: ETF gelişmeleri ve Çin yeni yılı Dünyanın göze kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin'indeki yükselişe yöneldi. Bitcoin'deki yükselişin nedenleri ise "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" şeklinde açıklanıyor.

AA

Bitcoin, bugün güne 51 bin 792 dolarla başladı.

Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu.

Kripto para uzmanları, son dönemde piyasada görülen yukarı yönlü hareketlilikte Ethereum spot ETF'lerinin onaylanması beklentisi ile Çin yeni yılının başlamasının etkili olduğunu belirtiyor.

Kripto para piyasasının piyasa değeri 2 trilyon doları geçti

Analiz şirketi Coinmarketcap'ten derlediği bilgiye göre, son yükselişlerle kripto para piyasasının piyasa değeri 2 trilyon doları aştı.

Kasım 2021'de 3 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşan bu değer, en son Mart 2022'de 2 trilyon doların üzerinde hesaplanmıştı.

Son aylarda görülen yükselişteki etkenlerden biri ABD'de spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesi oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 başvuruyu onaylamasının ardından, bu hafta içinde bu alandaki işlem hacmi 45 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 52 bin doları aştı.

Çin yeni yılı etkisi

Kripto para uzmanı Helin Çelik, nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin'de ödül yarılanmasının şu andaki fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen Bitcoin ödülünün yarıya indirildiği bu döngünün fiyata pozitif yansıdığını dile getiren Çelik, kurumsal alımlarla Çin'de geçen hafta boyunca devam eden yeni yıl tatilinin piyasanın geneline etkisine değindi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)