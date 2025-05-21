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Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı

Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 109 bin doları aştı Son bir aydır günü kazançla kapatan Bitcoin, tekrar 100 bin doların üzerini gördü ve bugün 109 bin 460 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı..