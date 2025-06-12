Kripto varlık sağlayıcılara uzaktan kimlik tespiti zorunluluğu

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Türkiye, kripto para ticaretinde yatırımcıların güvenliğini sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek için yeni kurallar getirmeye devam ediyor.

Kripto varlık sağlayıcılara, sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespiti zorunluluğu getirildi.

Yayımlanan tebliğe göre alının karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenecek.

MASAK'IN TEBLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, bu tebliğde belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

KİMLİK BİLGİLERİ DOĞRULANACAK

Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyadı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kanalıyla doğrulanacak.