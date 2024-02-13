Kritik veri açıklanacak! ABD enflasyonu piyasaların odağında Fed, para politikasını ABD'nin enflasyon verisini düşürmeye odaklı düzenliyor. Fed'in kararları da tüm dünyanın ekonomisine etki ediyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi bundan sonraki politikaları şekillendirmesi açısından oldukça önemli.

ensonhaber.com

ABD'de geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Geçen hafta yapılan revizyonda ise TÜFE'de aralık ayındaki artış, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekildi.

Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyonunun hizmetlerdeki fiyat düşüklüğü nedeni ile düşmesi beklentisi hakim.

ABD enflasyon verisi öncesinde borsalar oynaklığına devam ediyor.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi 5.000 puanın üzerinde kalsa da dünü yüzde 0,1 düşüşle kapadı.

Nasdaq 100’de ise kayıp yüzde 0,3 ile daha yüksek yaşandı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,18 seviyesinde.

ABD'de enflasyonun düşmesi bekleniyor

Yapılan anketlere göre ekonomistler enflasyon verisinin yüzde 2,9 ile yüzde 3'ün altına inmesini bekliyor.

Ekonomistler, enflasyonun 2024 sonları ve 2025 başına kadar yeniden tırmanma riskinin bulunmadığını vurguluyor.

Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi için çok belemeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Beklenti anketi yayınlandı

Fed New York Şubesi, ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ocak ayında değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.