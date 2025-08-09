Kuraklığa karşı kapsamlı su seferberliği

Türkiye, iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık tehdidine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kapsamlı bir su yönetimi seferberliği başlattı. Bakanlık, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaçak kuyuların kapatılması ve havza bazlı su yönetimi gibi kritik adımları eş zamanlı olarak uygulamaya koydu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE SIKI TAKİP

2023’te yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliği, kamu ve özel sektörde su kullanımını disipline ederek kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesini, su ayak izi hesaplamalarını ve sektörler arası dengeli su dağılımını hedefliyor. Bu sayede tarım ve şehirlerde suyun etkin kullanımı sağlanacak.

KONTROLLÜ KULLANIM VE KISITLAMALAR

Kuraklığın yoğun hissedildiği İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için acil eylem planları hazırlandı. Eğirdir, Sapanca ve Beyşehir gibi stratejik göllerin su seviyeleri kritik sınırın altına düştüğünde kontrollü kullanım ve kısıtlamalar devreye girecek; böylece hem tarımsal üretim hem de içme suyu güvenliği korunacak.

SU YATAKLARI DAHA ÇOK DENETLENECEK

Bakanlık, yerel yönetimlerle iş birliği içinde gölleri besleyen akarsu yataklarında denetimleri sıkılaştırdı, kaçak kuyuları kapatıyor ve yağmur suyu hasadı ile atık suyun yeniden kullanımını teşvik ediyor. Ayrıca, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla daha az suyla yüksek verim alınması amaçlanıyor; çiftçilere hem teknik hem maddi destek sağlanıyor.

SU TASARRUFU KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME

Belediyeler, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında altyapı iyileştirmeleri yapmak, halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve alternatif su kaynaklarını devreye almakla sorumlu tutuluyor. Ulusal çapta su kesintisi planı bulunmamakla birlikte, su seviyeleri kritik düzeye ulaştığında yerel tedbirler hızla uygulanıyor.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE HAREKET EDİLECEK

Alınan tüm önlemler, bilimsel verilere ve düzenli su ölçümlerine dayanıyor; keyfi uygulamalara yer yok. Havza bazlı su yönetimi modeli ise su kaynaklarının doğal döngüsünü koruyarak tüm havzayı bir bütün halinde ele alıp en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Su hayattır, verimli kullanmak geleceğimizdir” mesajıyla tüm vatandaşları bu seferberliğe katılmaya çağırıyor.