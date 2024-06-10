Kurban Bayramı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ek kaynak Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yeni bir adım daha atıldı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı birey ve aileleri desteklemeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir açıklama yaparak, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

847,6 milyon TL ek kaynak sağlandı

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını kaydetti.

Kaynak hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Gıda destek tutarı: 6,8 milyar lira

Bakan Göktaş, 2015'ten bu yana dini bayramlar öncesinde sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar lira olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)