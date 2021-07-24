Kurban Bayramı'nda turizmcileri iç pazarın hareketliliği sevindirdi

Turizmde Kurban Bayramı tatilinde iç pazarda, turizmde en iyi yıl olan 2019'un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırlandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilikle ilgili bilgi verdi.

HAREKETLİLİK TÜRKİYE'NİN TÜM BÖLGELERİNE YAYILDI

Türkiye'nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi.

HAVALARIN SICAK OLMASI KIYILARA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı misafirlerimizle özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde doluluklar yaşandı. Çanakkale'den Mersin bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya'da da bayram süresince doluluk söz konusuydu. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."

BİRÇOK ÜLKEDEN TURİST AKINI YAŞANDI

Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Slovakya gibi salgın tedbirlerini yerine getiren birçok ülkeden turistin de tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını, özellikle Ege bölgesini pozitif etkileyecek bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini bildirdi.

"HEDEF İÇ TURİZMİN ARTMASI"

Çorabatır, turizm sektörünün sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman iç pazarı önemsediğini belirterek, "Turizm stratejik bir sektör, ülke için önemli. Yurt içi seyahat de turizm için son derece önemli. İç pazardaki hareketliliğin turizmin geleceği açısından daha da artmasını hedefliyoruz." dedi.