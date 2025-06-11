AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde kara yolu, demir yolu ve hava yolu trafik verilerine ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, Türkiye’deki toplam araç sayısının 32 milyona yaklaştığını anımsatarak Kurban Bayramı yolculuğunun başladığı 4 Haziran ve bayramın son günü olan 9 Haziran tarihleri arasında otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “YHT, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 783 bin 182 kişi kullandı.” dedi. Uraloğlu, havalimanlarının ise 3,9 milyon yolcuyu ağırladığını kaydetti.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLEN OTOYOL VE KÖPRÜLER

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin bu dönemde ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatarak, söz konusu tarihlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 479 bin 462, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de 1 milyon 173 bin 290 aracın geçiş yaptığını belirtti.

İki köprünün toplam 2 milyon 652 bin 752 araca hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, söz konusu tarih aralığında KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 10 milyon 839 bin 511 geçiş gerçekleştiğini ifade etti.

"YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLEN YOLLARI TOPLAM 5 MİLYON 450 BİN 795 ARAÇ KULLANDI"

Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Kuzey Marmara, Ankara-Niğde, Gebze-Orhangazi-İzmir, Malkara-Çanakkale, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyollarını 5 milyon 450 bin 795 aracın kullandığını bildirerek, "4-9 Haziran'da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 89 bin 537, Osmangazi Köprüsü'nden 480 bin 900, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 468 bin 592 araç geçti.

OTOBÜSLER 3 MİLYON 322 BİN 695 YOLCU TAŞIDI

Şehirler arası otobüs firmaları da 275 bin 645 seferde 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEM VE TRENLERLE 2 MİLYON 783 BİN 182 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"

Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında 1 milyon 905 bin 962 vatandaşa hizmet verdiğini, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 971, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 108 bin 906 vatandaşın kullandığını bildirdi.

Ankara'da YHT ile entegre hizmet veren Sincan-Kayaş hattındaki yolcu sayısının da sürekli arttığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

Başkentray ile söz konusu dönemde 284 bin 223 yolcuya hizmet verdik. Böylece, söz konusu dönemde kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 442 bin 968 kişi kullandı. YHT'ler ile 167 bin 435 vatandaş seyahat etti. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 172 bin 779 kişi taşındı. Söz konusu dönemde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 783 bin 182 kişi kullandı.

"HAVALİMANLARINDA YAKLAŞIK 3,9 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI"

Uraloğlu, havalimanları yolcu sayısına ilişkin de "Kurban Bayramı tatili döneminde havalimanlarımızda 3 milyon 871 bin 108 yolcuya hizmet verildi, 27 bin 655 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda, 1 milyon 152 bin 452 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nda da 189 bin 470 yolcumuzu ağırladık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 188 bin 354, Antalya Havalimanı'nda 859 bin 217 yolcuya hizmet verildi." ifadesini kullandı.

REKOR KIRILDI

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 100 bin 747, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 134 bin 926 yolcuyu ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: