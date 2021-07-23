Kurban Bayramı başlangıcında dillendirilen kurban fiyatları bayramın sonunda yarı yarıya kadar azaldı.

Ellerinde kurbanlık kalsın istemeyen satıcılar, talebin de azalmasıyla bayramın son günlerinde fiyatları indirdikçe indirdi.

Kütahya’da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Fiyatların arefe gününe göre yarı yarıya düştüğü pazarda satıcılar ve alıcılar pazarlığı yine elden bırakmadılar.

SATIŞLAR KURBAN BAYRAMININ SON GÜNÜNDE DE DEVAM ETTİ

Kütahya’da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Kurbanlıklarını daha düşük fiyata almak isteyen vatandaşlar pazarın yolunu tuttu. Yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan besiciler ise ellerinde kalan kurbanlıkların fiyatını arefe gününe göre yarı yarı düşürdü.

Kütahya’da kurban fiyatları yarı yarıya düştü ViDEO

4-5 BİN LİRALIK KOÇLAR 2 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Bayramdan önce pazarda koçların 4-5 bin liradan satıldığını söyleyen besiciler, fiyatları büyük oranda düşürerek kurbanlık koçları 2 bin liraya kadar sattıklarını, buna rağmen ilginin olmadığını dile getirdiler.

DAHA EKONOMİK FİYATA KURBAN KESMEK İSTEYENLER SON GÜNÜ BEKLEDİ

Kurbanlıklarını daha ekonomik fiyatlara almak isteyen vatandaşlar ise, pazarın son gününü beklediklerini, fiyatların geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu söylediler.