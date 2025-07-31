Küresel altın talebi ikinci çeyrekte yüzde 3 arttı, fiyat rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi, son Altın Talebi Trendleri raporunu yayımlandı.

Dünya Altın Konseyi’ne göre, 2025'in ikinci çeyreğinde küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 3 artarak 1.248,8 tona ulaştı.

İkinci çeyrekte ortalama üç aylık altın fiyatı, bir önceki yıla göre yüzde 40 ve ilk çeyreğe göre yüzde 15 artışla 3 bin 280,35 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bu artış, önceki çeyreğe göre yüzde 6’lık bir yükselişe işaret etti.

Ticaret politikası, jeopolitik riskler ve daha geniş makroekonomik görünüme ilişkin artan yatırımcı endişesi nedeniyle altın fiyatları yeni zirvelere tırmanırken, değer bazında talep yüzde 45 artışla 132 milyar dolara ulaştı.

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler), kurumsal ve yüksek net değere sahip yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yansıtarak üst üste ikinci çeyrekte de güçlü girişler gördü.

FİZİKİ ALTIN ÖNE ÇIKTI

Külçe ve sikke talebi de ivme kazandı ve 2025'in ilk yarısı, 2013'ten bu yana fiziki yatırım için en güçlü ilk yarıya işaret etti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMI

Merkez bankaları, çeyrek boyunca küresel rezervlere 166,5 ton ekledi.

Bu, önceki çeyreklere göre hafif bir yavaşlamaya işaret etse de merkez bankası altın talebi, uzun vadeli satın alma eğilimleri bozulmadan, kritik bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

MÜCEVHERAT TALEBİ ZAYIFLADI

Ancak mücevherat talebi, altın takılara yönelik artan tüketici harcamalarına rağmen hacimsel olarak zayıflamaya devam etti ve 2020 pandemi seviyelerine yakın seyretti.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 ve yıllık yüzde 14 azalma gösterdi.