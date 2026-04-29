Küresel altın talebi ilk çeyrekte rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporunu yayımladı.

Bu rapora göre, küresel altın talebi ilk çeyrekte, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 1.230,9 tona ulaştı.

Altına olan talep, genelde fiyatlar sık değiştiği için miktar (ağırlık) üzerinden ölçülür.

Ancak bu yılın ilk üç ayında yapılan harcamalar, dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

TALEP DEĞERİ YÜZDE 74 ARTTI

Altın hacimdeki sınırlı büyümeye karşın altın fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış, çeyreklik talep değerinin yüzde 74'lük rekor bir sıçramayla 193 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Yükselişin temel itici gücü, altının sergilediği güçlü performans oldu.

KÜLÇE VE SİKKE TALEBİ YÜZDE 42 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde külçe ve sikke talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 474 tona ulaştı ve kayıtlar altındaki en yüksek ikinci çeyrek performansı olarak tarihe geçti. Özellikle Asya piyasaları ve gelişmekte olan ekonomilerden yüksek talep geldi.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarında (ETF) alımlar ilk çeyrekte 62 tonla devam etse de mart ayında ABD merkezli fonlardan gelen yüklü çıkışlar nedeniyle bu rakam, 2025'in ilk çeyreğindeki 230 tonluk güçlü seviyenin altında kaldı.

MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

Mücevherat sektöründe ise rekor fiyatlar baskı yaratırken talep hacmi yıllık bazda yüzde 23 daraldı ancak sektörel harcama miktarının yüzde 31 artması, tüketicilerin altın mücevheratına yönelik olumlu algısının sürdüğünü gösterdi.

MERKEZ BANKALARI VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Merkez bankaları, ilk çeyrek içindeki satış eğilimine rağmen net bazda 244 ton altın alımı gerçekleştirerek alımlarını yıllık bazda yüzde 3 artırdı. Teknoloji alanındaki altın kullanımı ise özellikle yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların etkisiyle yüzde 1 artarak 82 tona yükseldi.

2026 yılının geri kalanı için jeopolitik riskler belirleyici olacak.

Yüksek enflasyon ve devam eden savaş riskleri nedeniyle yatırım ve merkez bankası talebinin desteklenmeye devam etmesi beklenirken, mücevher talebinin yüksek fiyatlar nedeniyle baskı altında kalacağı tahmin edildi.

Küresel altın arzı ise ilk çeyrekte maden üretimi ve geri dönüşümdeki artışla 1.231 tona çıktı.

ALTIN ONS FİYATINDA 4 BİN 873 DOLARLA ÇEYREKLİK ORTALAMA REKOR KIRILDI

Altının ons fiyatı, 2026'nın ilk çeyreğinde ortalama 4 bin 873 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların çeyreklik ortalama rekorunu kırdı.

Yılın başında agresif bir yükseliş grafiği çizen değerli metal, ocak ayında 5 bin 595 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kâr satışları ve düzeltmelere rağmen, ilk çeyreği yatırımcısına yüzde 6 getiri sağlayarak tamamladı.

TÜRKİYE’NİN ALTINA OLAN TALEBİ ARTTI

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de altına olan talep eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin altın talebi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 oranında artarak 26,1 ton seviyesine çıktı.

Son 7 çeyreğin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçen bu miktar, tutar bazında incelendiğinde ise tarihi bir zirveye işaret ediyor.

4,5 MİLYAR DOLARLIK REKOR YATIRIM

Yılın ilk üç ayında ortalama 4 bin 872 dolardan işlem gören altının ons fiyatı baz alındığında, Türkiye'nin külçe ve sikke yatırımlarının toplam değeri 4,5 milyar dolarlık rekor bir büyüklüğe ulaştı.

Türkiye’nin son çeyrekteki mücevher talebi de 6,8 ton oldu.

FED VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Piyasalardaki iyimser hava, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için piyasa beklentilerinin aksine Jerome Powell’ın yerine daha "ılımlı" bir isim olan Kevin Warsh’u aday göstermesiyle stratejik bir yön değişikliğine gitti.

Yükseliş ivmesi, jeopolitik risklerin de tırmanmasıyla sert bir kırılma yaşadı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve akabinde Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, piyasalarda şok etkisi oluşturdu.

Bu gelişmelerin tetiklediği düzeltme hareketiyle altının ons fiyatı, 5 bin 595 dolarlık uç seviyeden 4 bin 710 dolar bandına kadar geri çekildi.