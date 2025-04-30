Küresel altın talebi, son 9 yılın zirvesine çıktı

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Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemine ait "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımlandı.

Küresel altın talebi, ABD'nin tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsaların oynaklığı ve zayıf doların etkisiyle 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı.

Rapora göre, küresel altın talebi birinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1.206 ton oldu.

ALTIN BORSA YATIRIM FON GİRİŞİ FİYATLARI ETİKLEDİ

Bu dönemde altının fiyat artışında, altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı.

Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları, bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.

Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı.

Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tonu buldu.

TAKI YAPMAK İÇİN ALTIN TALEBİ GERİLEDİ

Altın takı talebi rekor fiyat ortamında sert bir düşüş yaşadı. Takı için kullanılan altın miktarı, koronavirüs salgını olan 2020 döneminde yaşanan talebin durduğu dönemden bu yana ölçülen en düşük seviyeye indi.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatı 2025 yılında rekor seviyeler gördü. Altının birinci çeyrek dönemindeki ortalama fiyatı, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 doları buldu.

FİYATLARI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Altının fiyat artışına neden olan temel faktörler, ABD tarifeleri, jeopolitik belirsizlik, borsaların oynaklığı ve zayıf dolar olarak belirlendi.