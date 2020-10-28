Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 49 düştü

Doğrudan dış yatırım, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir kaynakken, koronavirüs salgını nedeni ile yılın ilk yarısında ortalama yüzde 49 oranında azaldı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’ndan (UNCTAD), küresel doğrudan yabancı yatırım akışının koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 oranında azaldığını ortaya koydu.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ PROJELERİ YAVAŞLATTI

UNCTAD, yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı ve derin resesyon beklentisinin çokuluslu şirketlerin yeni projelerini yeniden değerlendirmesine neden olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YAŞANDI

Küresel doğrudan yabancı yatırım akışının, salgının ekonomik etkileri sonucu bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı kaydedilen açıklamada, en büyük düşüşün gelişmiş ülkelerde meydana geldiği aktarıldı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE OLAN YATIRIMLARDA YÜZDE 75'LİK AZALIŞ

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım akışının bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 azalışla 98 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Açıklamada Kuzey Amerika'da ise doğrudan yabancı yatırım akışının aynı dönemde yüzde 56 düşüşle 68 milyar dolara indiğine işaret edildi.

Çıkan sonuçlara göre, gelişmekte olan ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım akışının yüzde 16'lık düşüş gösterdi, bunun Çin'deki yatırımlar nedeniyle beklenenden daha az olduğu ifade edildi.

Açıklamada, doğrudan yabancı yatırım akışının aynı dönemde Asya'da yüzde 12, Afrika'da yüzde 28, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 25 düştüğü kaydedildi.

BU YIL GENELİ İÇİN YÜZDE 30 İLA YÜZDE 40 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bu yıl geneli için görünümün negatif olduğu belirtilen açıklamada, doğrudan yabancı yatırım akışlarının yüzde 30 ile 40 arasında azalmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yılın 3. çeyreğinde bazı yatırım faaliyetlerindeki toparlanmanın etkisiyle gelişmiş ekonomilerdeki düşüş hızının yatay seyretmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Açıklamada, gelişmekte olan ekonomilere yönelik yatırım akışlarının istikrar kazanmasının beklendiğine işaret ediliyor.

“DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK”

Bu yıl yaşanan düşüşe rağmen doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkeler için en önemli dış finansman kaynağı olmaya devam ettiğine dikkatin çekildiği çalışmada, küresel doğrudan yabancı yatırım stokunun ise 2019 sonunda 37 trilyon dolar seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

UNCTAD Yatırım ve İşletme Direktörü James Zhan, doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşün özellikle gelişmiş ekonomilerde beklenilenden daha şiddetli olduğuna işaret etti.

"GÖRÜNÜM OLDUKÇA BELİRSİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Gelişmekte olan ekonomilerin yılın ilk yarısında "fırtınayı" nispeten daha iyi atlattığını aktaran Zhan, "Görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞRUDAN YATIRIM NEDİR

Doğrudan yabancı yatırım ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı, portföy yatırımları dışında kalan, bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırılabilir kaynakların bir başka ülkeye taşınmasıdır.