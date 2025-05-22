Küresel ekonomiler kapsamlı kripto düzenlemelerinde geride kaldı

AA

Kripto paraların dünya finans sisteminin içine girdi.

Bazı ülkeler resmi rezervlerinde kripto para bulundurmaya başladı.

Ancak bazı ülkeler ise kripto paraya çok uzak duruyor.

Ancak bu para birimi artık vazgeçilmezler arasına girdiği ve kullanıcıları arttığı için ülkeler yasal mevzuat yapmak için kolları sıvadı.

Türkiye bu konuda bir mevzuat hazırladı ve kendi milli dijital parasını yapma yolunda aşama kaydetti.

Kripto paraların yüksek oranda benimsendiği 75 ülkeden 45'inde kripto varlıklar yasal, 20 ülkede kısmi yasaklama uygulanıyor, 10 ülkede ise tamamen yasak.

Bu ülkelerin yalnızca 3'te 1'inde vergilendirme, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele, tüketicinin korunması ve lisanslama konularında düzenlemeler bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE KRİPTO PARAYA YASAL STATÜ SAĞLANMADI

Dünyada kripto paraların hızla yayılmasıyla birlikte birçok ülke bu varlıkları yasal statüye kavuştururken, kapsamlı düzenleme ve denetim konusunda küresel ekonomiler genelinde önemli eksiklikler hala devam ediyor.

BITCOIN

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatının ABD Kongresi'ndeki sabitcoin mevzuatı üzerindeki çalışmalara dair iyimserlikle rekor tazelemesi, kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerde kaydedilen küresel ilerlemeyi yeniden gündeme getirdi.

Popülaritesi 2008'de ortaya çıkışından bu yana sürekli artan kripto varlıkların küresel finans sisteminin de önemli bir parçası haline geldi. Öte yandan, bu varlıkların piyasalar, yatırımcılar, kullanıcılar ve çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri de tartışma konusu olurken, ülkeler, bu etkileri önlemeye yönelik kripto varlıklar konusundaki düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'in G20 üye ülkeleri ve kripto para biriminin en yüksek oranda benimsendiği ülkeler dahil 75 ülkedeki kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri ele aldığı araştırması, bu alandaki çalışmalara ışık tuttu.

Buna göre, bu ülkelerin 45'inde kripto varlıklar yasal konumda bulunuyor. 20 ülkede kısmi yasaklama uygulanırken, 10 ülkede bu varlık grubu tamamen yasaklanmış durumda.

Dünyadaki gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 57'sini temsil eden 12 G20 ülkesinde ise kripto para birimleri tamamen yasal. Tüm G20 ülkelerinde kripto varlıklara dair düzenleme yapılması düşünülüyor.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KAPSAMLI DÜZENLEME YETERSİZ"

Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomiler kapsamlı düzenleme ve gözetim konusunda hala geride kalırken, araştırma kapsamındaki ülkelerin yalnızca 27'si ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vergilendirme, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele, tüketicinin korunması ve lisanslama konularında düzenlemeler mevcut.

Bu ülkeler, Birleşik Krallık, Macaristan, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Filipinler, Malta, Avustralya, Şili, Kazakistan, Sırbistan, Romanya, Hollanda, Singapur, ABD, İrlanda, Fransa, Nijerya, İsviçre, Güney Afrika, Arjantin, Güney Kore, Brezilya, İtalya, Çekya, Tayland, Kanada olarak sıralanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerinse yalnızca 6'sında bu düzenlemelerin tümü bulunuyor.

"ABD KRİPTO VARLIKLARI EN ÇOK BENİMSEYEN 10 ÜLKE ARASINDAKİ TEK GELİŞMİŞ EKONOMİ"

Kripto para birimlerinin satışı ve takasının yasal olduğu ABD'de kripto varlıklar üzerindeki denetleyici ve düzenleyici otorite konusunda tartışmalar devam etse de ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinden sonra imzaladığı kararnameler, ülkede bu varlıkların benimsenmesinin önünü daha fazla açıyor.

ABD, kripto varlıkların benimsenmesinde sürekli olarak ilk 10 arasında yer alan tek gelişmiş ekonomi olarak dikkati çekiyor.

Trump yönetiminin finansal teknoloji inovasyonuna ve yeni düzenleyici netliğe odaklanmasının, kripto hacimlerini artırması ve yurt dışındaki düzenleyici çerçeveleri etkilemesinin muhtemel olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği ile Japonya'da sabitcoin düzenlemeleri yürürlüğe girerken, ABD Senatosu da bu hafta dolar destekli sabitcoin mevzuatını netleştirmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de de kripto varlıklar için düzenleme teklifi görüşülüyor. Brezilya ve Hong Kong dahil bazı gelişmekte olan piyasaların kendi sabitcoin düzenleyici çerçevelerini geliştirmeye başlaması öne çıkıyor.

Geçen yıl dolar destekli sabitcoin akışlarının yüzde 80'inin ABD dışında gerçekleştiği kaydediliyor.

"YASAKLAR, KRİPTO VARLIKLARIN BENİMSENMESİNİN ÖNÜNE GEÇEMİYOR"

Kripto para birimlerinin benimsenme oranlarının düzenleyici kısıtlamalarla zayıf bir ilişki içinde olduğu belirtiliyor. Kısmi veya genel yasakların yürürlükte olduğu ülkelerde bile benimseme oranları yüksek olurken, yasakların genellikle etkisiz kalıyor.

Ayrıca, araştırma kapsamındaki 75 ülkenin yüzde 90'ından fazlası, kripto para düzenlemelerine ek olarak aktif merkez bankası dijital para birimi projeleri yürütüyor.

Öte yandan, ABD'de Trump'ın 23 Ocak'ta imzaladığı "Dijital Finans Teknolojisinde Amerikan Liderliğini Güçlendirme" başlıklı kararnameyle Amerikan kurumlarının merkez bankası dijital para birimi geliştirmesi, çıkarması ve kullanmasının yasaklanması dikkati çekiyor.