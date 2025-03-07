Küresel gıda fiyatları geçen ay yüzde 1,6 arttı

AA

Gıda fiyatlarının dünyadaki hareketleri dikkatla takip ediliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının şeker, bitkisel yağlar ve süt ürünlerindeki artışların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldiğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek ortalama 127,1 puan oldu.

Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

SÜT ÜRÜNLERİ, ŞEKER VE BİTKİSEL YAĞLAR ARTIŞTA

Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri, şeker ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık ise yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

TAHIL ÜRETİM TAHMİNİ ARTTI

Örgüt, 7 Şubat'ta 2 milyar 840,7 milyon ton olan 2024-2025 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,8 milyon tona yükseltti.

Raporda, küresel buğday üretim tahmini de 788,6 milyon tondan 792,2 milyon tona çıkarıldı.