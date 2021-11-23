Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü

Ham çelik, sanayi ham maddesi olduğu için büyüme ve gelişmenin de bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi ekimde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ham çelik üretimi yüzde 10,6 azaldı.

ÇİN'İN HAM ÇELİK ÜRETİMİ YÜZDE 23,3 AZALDI

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 23,3 azalarak 71,6 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, eylül ayında da yüzde 21,2 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 14,3 artarak 8,2 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 20,5 yükselişle 7,5 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 7 artışla 3,7 milyon ton olurken, Güney Kore’nin üretiminin yüzde 1 azalarak 5,8 milyon tona indiği tahmin edildi.

TÜRKİYE'NİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 3,5 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 10,4 artarak 3,2 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 15,3 azalarak 2,2 milyon tona indiği tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 607 milyon tona çıktı.