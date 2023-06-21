Küresel ham çelik üretimi mayıs ayında yüzde 5,1 düşüş gösterdi Üretimin ham maddesi olan küresel ham çelik üretimi, mayısta 161,6 milyon tona geriledi.

AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 gerileyerek 161,6 milyon tona düştü.

Bu düşüşte dünyanın en büyük ham çelik üreticisi olan Çin'deki düşüş etkili oldu.

Çin'in üretiminin yüzde 7,3 azaldı

Söz konusu dönemde Çin'in üretiminin yüzde 7,3 azalışla 90,1 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 5,2 düştü

Japonya'nın üretimi yüzde 5,2 düşerek 7,6 milyon tona ve ABD'nin üretimi yüzde 2,3 düşüşle 6,9 milyon tona indi.

Almanya'nın üretimi arttı

Almanya'nın üretimi yüzde 0,2 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin üretimi geriledi

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalarak 2,9 milyon tona geriledi.

Çelik üretimi Rusya ve İran'da arttı

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,8 artarak 6,8 milyon tona, İran'da ise yüzde 8,8 yükselişle 3,3 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Ocak-Mayıs 2023'te üretim verileri

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 786 milyon tona geriledi.

Beklenti

Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanma nedeniyle bu yıl tüketimde öngörülen yüzde 2,3'lük yükselişin ardından 2024'te yüzde 1,7 artmasını bekliyor.