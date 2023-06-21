Küresel ham çelik üretimi mayıs ayında yüzde 5,1 düşüş gösterdi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 gerileyerek 161,6 milyon tona düştü.
Bu düşüşte dünyanın en büyük ham çelik üreticisi olan Çin'deki düşüş etkili oldu.
Çin'in üretiminin yüzde 7,3 azaldı
Söz konusu dönemde Çin'in üretiminin yüzde 7,3 azalışla 90,1 milyon tona gerilediği tahmin edildi.
Japonya'nın üretimi yüzde 5,2 düştü
Japonya'nın üretimi yüzde 5,2 düşerek 7,6 milyon tona ve ABD'nin üretimi yüzde 2,3 düşüşle 6,9 milyon tona indi.
Almanya'nın üretimi arttı
Almanya'nın üretimi yüzde 0,2 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.
Türkiye'nin üretimi geriledi
Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalarak 2,9 milyon tona geriledi.
Çelik üretimi Rusya ve İran'da arttı
Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,8 artarak 6,8 milyon tona, İran'da ise yüzde 8,8 yükselişle 3,3 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.
Ocak-Mayıs 2023'te üretim verileri
Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 786 milyon tona geriledi.
Beklenti
Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanma nedeniyle bu yıl tüketimde öngörülen yüzde 2,3'lük yükselişin ardından 2024'te yüzde 1,7 artmasını bekliyor.