Küresel ham çelik üretimi, mayısta 174.4 milyon tona çıktı

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 174 milyon 400 bin tona yükselirken, Türkiye'nin üretimi de yüzde 42,4 artışla 3 milyon 200 bin tona çıktı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, mayısta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 artarak 174 milyon 400 bin tona ulaştı.

ÇİN'İN ÜRETİMİ YÜZDE 6,6 ARTTI

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,6 artarak 99 milyon 500 bin tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 42,2 yükselerek 8 milyon 400 bin tona çıktı.

ABD'NİN ÜRETİMİ YÜZDE 47,6 YÜKSELDİ

ABD'nin üretimi yüzde 47,6 artarak 7,2 milyon ton oldu. Almanya'nın üretimi ise yüzde 35,5 yükselişle 3,5 milyon ton olarak tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİ YÜZDE 42,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye'nin ham çelik üretimi de mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 3.2 milyon tona yükseldi.

ÇELİK ÜRETİMİ BREZİLYA'DA YÜZDE 40,1 ARTTI

Söz konusu dönemde çelik üretimi Brezilya'da yüzde 40,1 artarak 3 milyon 200 bin ton, İran'da 7,7 yükselerek 2 milyon 600 milyon ton ve Hindistan'da yüzde 46,9 artışla 9.2 milyon ton şeklinde kayıtlara geçti.