Küresel ham çelik üretimi nisanda yüzde 2,4 düştü Çelik üretimi küresel imalatın bir göstergesi olanak kabul ediliyor. Worldsteel'in açıkladığı nisan ve yılın ilk dört aylık verilerine göre, çelik üretiminde gerileme yaşanıyor.

AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşerek 161,4 milyon ton oldu.

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Nisan 2023'te de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 622,7 milyon tona geriledi.

Nisanda ülkelerin üretimleri

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 1,5 azalışla 92,6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 3,1 düşerek 7,2 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 3,8 azalışla 3,2 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6,6 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 2,7 milyon tona geriledi.

Rusya'da çelik üretimi arttı

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 1,9 artarak 6,4 milyon tona, İran'da ise yüzde 5,9 yükselişle 3,1 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Ocak-Nisan 2023'teki üretim

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Nisan 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 622,7 milyon tona geriledi.

Çelik talebi beklentisi

Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanma nedeniyle bu yıl tüketimde öngörülen yüzde 2,3'lük yükselişin ardından 2024'te yüzde 1,7 artmasını bekliyor.