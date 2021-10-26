Küresel ham çelik üretimi yüzde 8,9 geriledi

Küresel ham çelik üretiminin gerilemesinde Çin'deki üretim düşüşünün payı var.

Küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretim düşüşüyle eylülde yüzde 8,9 geriledi

Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen ay, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 300 bin tona yükseldi

Küresel ham çelik üretimi eylülde, Çin'deki üretimin yüzde 20'den fazla düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

KÜRESEL HAM ÇELİK ÜRETİMİ, YÜZDE 8,9 AZALDI

Buna göre, küresel ham çelik üretimi eylülde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

ÇİN'İN ÜRETİMİ YÜZDE 21,2 AZALARAK 73 MİLYON 800 BİNE TONA DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 21,2 azalarak 73 milyon 800 bine tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 25,6 artarak 8 milyon 100 bin ton, ABD'nin üretimi yüzde 25,6 yükselişle 7 milyon 300 bin ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 10,7 artışla 3 milyon 300 bin ton olurken, Rusya'nın üretiminin yüzde 2,2 azalarak 5 milyon 900 bin tona indiği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ YÜZDE 2,4 ARTTI

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 300 bin tona yükseldi.

BREZİLYA'DA ÇELİK ÜRETİMİ YÜZDE 15,3 YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 15,3 artarak 3 milyon 100 bin tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 51,4 azalarak 1 milyon 300 bin tona indiği tahmin ediliyor.

YILIN OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KÜRESEL ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan, bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 461 milyon tona yükseldi.