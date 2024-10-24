Küresel ısınma artışı 1,5 dereceyi aşabilir uyarısı

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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ülkelerin sera gazı emisyonlarını hızla azaltmak için aksiyon almaması durumunda Paris Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin kaybedileceği uyarısında bulundu.

UNEP’in yıllık olarak hazırladığı Emisyon Açığı Raporu 2024 "Artık Boş Laf İstemiyoruz!” temasıyla yayınlandı.

Rapora göre, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele yol haritalarını içeren ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası’na sunacakları bir sonraki Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile yıllık sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 42 ve 2035’e kadar yüzde 57 azaltmak için toplu olarak taahhütte bulunması ve bu taahhütleri hızlı eylemlerle desteklemesi gerekiyor.

Aksi takdirde, Paris Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi birkaç yıl içinde kaybedilebilir.

"KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞI 2,6-3,1 DERECEYİ BULABİLİR"

Güncellenmiş beyanların gelecek yıl Brezilya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) görüşmeleri öncesinde sunulması bekleniyor. Bu yeni beyanlarda emisyonları azaltmak için hedeflerin güçlendirilmemesi ve derhal harekete geçilmemesi durumunda, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 2,6-3,1 dereceyi bulma riski bulunuyor.

Rapora göre, sadece mevcut politikaların uygulanmaya devam edilmesi küresel sıcaklık artışının 3,1 dereceye çıkmasına yol açabilir. Bu senaryonun yüzde 66 gerçekleşme ihtimali bulunurken, küresel sıcaklıklar gelecek yüzyılda da yükselmeye devam edebilir.

NET SIFIR EMİSYON TAAHHÜTLERİ KRİTİK ÖNEMDE

Bu nedenle, beyanlarda daha iddialı hedefler belirlenmesi ve bunların tamamen hayata geçirilmesinin yanı sıra, ilave net sıfır emisyon taahhütlerinin belirlenmesi ise küresel ısınmayı 1,9 dereceyle sınırlayabilir ancak şu anda net sıfır emisyon taahhütlerinin uygulanacağına ilişkin güven düzeyi oldukça düşük.

SICAKLIKLARIN ARTMAMASI İÇİN TEK ÇARE

UNEP’in hesaplamalarına göre, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlandırmak için emisyonların 2019 seviyelerine göre 2030’a kadar yüzde 28 ve 2035’e kadar yüzde 37 düşmesi gerekiyor.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE DEVAM

Güneş ve rüzgar enerjisinin artan kullanımı, 2030’da toplam emisyon azaltım potansiyelinin yüzde 27’sini ve 2035’te yüzde 38’ini sağlayabilir. Ormansızlaşmanın önlenmesine yönelik eylemler de bu potansiyelin yüzde 20’sini sağlayabilir.

"LÜTFEN ARTIK BOŞ LAF SÖYLEMEYİN!" ÇAĞRISI

Tüm ülkelere "Lütfen artık boş laf söylemeyin!" çağrısında bulunan UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, şunları kaydetti: