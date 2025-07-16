Küresel mal ticareti, ilk çeyrekte güçlü büyüdü

Küresel mal ticareti, ABD'nin gümrük tarife artışları öncesi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,3 yükseldi.

Küresel ticaretteki bu artışta Kuzey Amerika'daki ithalatçıların önden yüklemeli alımları etkili oldu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verilerini açıkladı.

TİCARET YILLIK YÜZDE 5,3 ARTTI

Buna göre, küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 ve yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.

ABD'nin 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerini öngören ithalatçılar, daha yüksek vergiler ödememek için ikinci çeyrek öncesinde alımlarını öne çekti.

Bu durum, ilk çeyrekteki mal ticaretinin güçlü şekilde büyümesinde etkili oldu.

İlk çeyrekte mal ticareti hacmindeki büyüme bölgeler arasında özellikle ithalat tarafında farklılıklar gösterdi. Özellikle Kuzey Amerika'daki ithalatçıların, gümrük vergilerinden kaçınmak için önden yüklemeleri alımlarını artırdı.

KUZEY AFRİKA

Kuzey Amerika'da ithalat ilk çeyrekte yüzde 13,4 ile açık ara en büyük büyümeyi kaydederken, bu bölgeyi yüzde 5,1 artışla Afrika, yüzde 3,6 büyümeyle Güney ve Orta Amerika ile Karayipler takip etti.

ORTA DOĞU

Orta Doğu'nun ithalatı, söz konusu dönemde yüzde 3, Avrupa'nın yüzde 1,3 ve Asya'nın yüzde 1,1 arttı.

İhracat tarafında ise Orta Doğu yüzde 6,3''lük artışla ilk çeyrekteki en güçlü büyümeyi kaydetti. Asya'da ihracat yüzde 5,6, Güney Amerika'da yüzde 3,2, Afrika'da yüzde 2,5 ve Kuzey Amerika'da yüzde 1,8 yükseldi.

Ürün bazında en yüksek mal ticaret artışı ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 16 artışla ofis ve telekomünikasyon ekipmanlarında görüldü. Bu ürünleri yüzde 12 ile kimyasallar ve yüzde 7 ile giyim ürünleri izledi.

Dünya mal ticaretinin ABD doları cinsinden değeri de mevsimsellikten arındırılmamış ihracatla ölçüldüğünde ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4 yükseldi.

DTÖ ekonomistleri, stokların yüksek doluluğu ve artan tarifelerin ithalat talebi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde mal ticaretindeki büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

YIL İÇİNDE YATAY SEYİR BEKLENİYOR

Haziran ortası itibarıyla yapılan tahminlere göre, yıl genelinde mal ticareti büyümesinin yatay seyredeceği ve yalnızca yüzde 0,1 artacağı hesaplanıyor.