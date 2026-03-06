Küresel oyun pazarı 2025’te 188.8 milyar dolar seviyesini buldu

Dijital oyun sektörü yalnızca eğlence üretmiyor; veri odaklı tasarım, yapay zekâ entegrasyonu ve küresel yayın stratejileriyle çok katmanlı bir yaratıcı teknoloji ekosistemi inşa ediyor. İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. İsmail Ergen, oyun tasarımcısını “deneyim mimarı” olarak tanımlıyor. Ona göre tasarımcı; oyun mekaniğinden ekonomi modeline, kullanıcı deneyiminden live operasyonlara kadar tüm sistemi kurgulayan, test eden ve veriye dayalı olarak geliştiren bir yaratıcı teknoloji mühendisi.

Yapay zekâ destekli adaptif mekaniklerden oyuncu analitiğine uzanan bu yeni yaklaşım hem eğitim modelini dönüştürüyor hem de Türkiye’yi küresel rekabette daha görünür bir konuma taşıyor.

DİSİPLİNLERARASI BİR SİSTEM TASARIMI

Dr. İsmail Ergen'e göre dijital oyun tasarımı, sadece bir eğlence ürünü geliştirme süreci değil; insan deneyimini, etkileşimini ve hikâyesini merkeze alan disiplinlerarası bir sistem tasarımıdır. Oyunun asıl anlamını kullanıcıya sunduğu deneyimde bulduğunu vurgulayan Ergen, tasarımcının rolünü bir "deneyim mimarı" olarak tanımlıyor.

Bu süreçte tasarımcı, yalnızca oyun mekaniklerini inşa etmekle kalmaz; psikoloji, ekonomi, hikâye anlatımı ve teknoloji gibi farklı bileşenleri eş zamanlı olarak kurgular. Tasarımcı sadece fikir üretmekle yetinmeyip; sistemi kuran, test eden ve elde edilen verilere dayanarak sürekli iyileştirmeler (iterasyonlar) yapan bir uygulayıcıdır.

TEMEL SORUMLULUKLAR

Core loop & progression: Oyuncunun tekrar ettiği döngü, ilerleme ve ödül sistemi

Sistem tasarımı & dengeleme: Karakter, combat, ekonomi, kaynaklar, difficulty curve

Level & quest tasarımı: Görev akışları, seviye ritmi, onboarding süreçleri

UX ve oyuncu yolculuğu: Menü akışı, kullanıcı testleri, erişilebilirlik

Prototipleme: Unity/Unreal ile hızlı prototip ve playtest

Live Ops & metrik okuma: Retention, ARPDAU, churn, A/B test

Platform & yayın stratejisi: Steam, konsol ve mobil için optimizasyon

OYUN EĞİTİMİNDE “YAPAY ZEKA” DÖNEMİ

Dijital oyun tasarımcısı olmak için tek bir kalıbın olmadığını belirten İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. İsmail Ergen, başarının anahtarının güçlü bir portfolyo, teknik altyapı ve sistem düşünme becerisi olduğunu vurguluyor. Oyunların artık sadece eğlence değil; sağlık, eğitim, simülasyon ve XR (Genişletilmiş Gerçeklik) gibi stratejik alanlarda kullanıldığını ifade eden Ergen, disiplinlerarası bir eğitim modelinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

“ŞİKAYET DEĞİL, ÇALIŞMA ÇERÇEVESİ”

Amerika'dan döndüğünde Türkiye'nin yaratıcı teknolojilerde Batı'nın yaklaşık 5 yıl gerisinde olduğunu gözlemleyen Ergen, bu durumu bir engel değil, gelişim stratejisi olarak ele aldıklarını belirtiyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen yenilikler şunlar;

Müfredat Devrimi: Ders içerikleri teknik derinliği artıracak şekilde tamamen güncellendi.

Yapay Zeka Entegrasyonu: Lisans düzeyinde yapay zekâ ve makine öğrenmesini sistematik olarak müfredata dahil eden Türkiye'deki tek bölüm konumuna gelindi.

Sektörel Etkileşim: Akademi ile oyun dünyası arasında sürekli ve dinamik bir bağ kuruldu.

TEKNİK DERİNLİK VE VERİ ODAKLI TASARIM

Öğrenciler; data-driven design (veri odaklı tasarım), oyuncu analitiği, oyun ekonomisi modelleme ve AI destekli adaptif mekanikler gibi ileri düzey teknik alanlarda uzmanlaşıyor. Ergen, bu modelle sadece fikir üreten değil, monetizasyon mimarisinden yayın stratejilerine kadar sistemin her aşamasına hakim profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.

KÜRESEL OYUN PAZARINDA DEV BÜYÜME

Newzoo verilerine göre küresel oyun pazarı 2025 yılında 188,8 milyar dolara ulaşırken, daha geniş kapsamlı analizler sektör hacminin 2030 yılına kadar 505 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu ivme, oyun sektörünü yaratıcı endüstriler arasındaki en dinamik ve en büyük alan olarak konumlandırıyor.

Türkiye'nin iç pazar büyüklüğünün 2025'te 3,33 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak Türkiye için asıl katma değer, pazar hacminden ziyade küresel bir üretim merkezi haline gelmesidir. Özellikle mobil oyun alanında yakalanan ivme, Türkiye'yi EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin en önemli merkezlerinden biri yapmıştır.

Türkiye oyun ekosistemi için 2020 yılındaki Peak exit'i bir kırılma noktası olmuş, ardından gelen Dream Games gibi milyar dolarlık değerlemeye sahip "unicorn" şirketler başarının tesadüf olmadığını kanıtlamıştır. Türkiye, bugün dünya çapında ses getiren mobil oyun projeleriyle küresel arenada yüksek görünürlüğe sahip bir oyuncu konumundadır.

"DÜŞÜNEBİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ"

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, öğrencilerini sadece tasarımcı olarak değil, "yaratıcı teknoloji girişimcileri" olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Game Design Club aracılığıyla yerleşen üretim kültürü, öğrencilere fikirlerini somut ürünlere ve girişimlere dönüştürme becerisi kazandırıyor.

OYUN TASARIMINDA YAPAY ZEKANIN STRATEJİK ROLÜ

Oyun tasarımında yapay zekânın rolüne de değinen Ergen, “Yapay zekâ; oyun deneyimini kişiselleştirme, adaptif zorluk üretimi, prosedürel içerik oluşturma, oyuncu davranışlarını tahmin etme ve oyun ekonomisini optimize etme gibi alanlarda kritik bir rol oynuyor. Akademik çalışmalar da AI entegrasyonunun oyuncu deneyimini derinleştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle bölümümüzde yapay zekâ yalnızca bir ders değil, tasarım metodolojisinin ayrılmaz bir parçası” dedi.

Oyunun artık yalnızca bir yazılım ürünü olmadığını vurgulayan Ergen, sözlerini şöyle tamamladı;

“Oyun; aynı zamanda bir ekonomi modeli, bir veri sistemi ve bir dağıtım stratejisidir. Dahası, küresel ölçekte rekabet edilen bir alandır. Gelecek beklenen bir zaman dilimi değil, bugünden yapılan hazırlıkların doğal sonucudur. Biz de bölüm olarak yalnızca mevcut açığı kapatmayı değil, Türkiye’nin yaratıcı teknoloji üretiminde öncü bir konuma gelmesini hedefliyoruz.”