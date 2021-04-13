Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve güçlü ekonomik toparlanma beklentilerine rağmen, enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeler sınırlı kalıyor. Geçen hafta yüzde 1,62 seviyesine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma ve dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, tekrar yüzde 1,70 sınırına çıktı.

NEW YORK BORSASI SINIRLI DA OLSA DÜŞÜŞTE

Tahvil piyasasındaki endişeler, dün New York borsasının sınırlı da olsa günü düşüşle tamamlamasına neden oldu. Dolar endeksi ise 92,0-92,5 dar bandındaki seyrini sürdürdü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Analistler, bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 2,5'e, çekirdek TÜFE'nin de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

AVRUPA PİYASALARI İTALYA HARİÇ SATICILI SEYİRDE

Avrupa pay piyasalarında da dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise pozitif ayrışarak yüzde 0,11 yükseldi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Bugün Asya borsalarında karışık bir görünüm etkili oluyor. Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.391 seviyesinde bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Dün yüzde 0,6 değer kaybeden altının ons fiyatı ise düşüşünü bugün de sürdürerek, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.725 dolara geriledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksi

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW ekonomik beklenti endeksi

15.30 ABD, mart ayı TÜFE