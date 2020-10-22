Küresel piyasalar ABD’ye, yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklı

Dünyada ABD’nin teşvik paketi, açıklanan veriler ve Avrupa’da uygulanacak koronavirüs kısıtlamaları izlenirken, yurt içinde de TCMB’nın PPK toplantısında çıkacak faiz kararı bekleniyor.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek Trump ile Biden tartışması takip edilecek.

Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı merak ediliyor.

ABD’DE KORONAVİRÜS TEŞVİĞİNİN ONAYLANMAMASI, EKONOMİSİ ÜZERİNDE TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Dün Cumhuriyetçiler tarafından Senato'ya sunulan 500 milyar dolarlık yeni tip koronavirüs yardım paketi Demokratların engeline takıldı. Oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, seçimden önce geçip geçemeyeceği belirsiz de olsa hala daha geniş kapsamlı yardım konusunda bir anlaşma umudu taşıdığını belirterek, görüşmelere devam edeceklerini ve tasarının 1 Kasım'a kadar geçmesini istediğini söyledi. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların teşvikte doğru olanı yapacakları yönünde hiçbir mesaj görmediğini ifade etti.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI AZALDI

Koronavirüs vaka sayısının Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede artmaya devam etmesi, petrol fiyatlarında talebe ilişkin endişelerle sert satış getirdi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 azalarak 41,7 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 41,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BORSALAR DÜŞÜŞTE

Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. ABD tahvil faizleri dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,836 seviyesini görürken, bugün yüzde 0,81 seviyelerinde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise dün 92,5 ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 92,7-92,8 dar bandında hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne negatif başlangıç yaptığı görülüyor.

AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

Avrupa tarafında pay piyasaları dün art arda 3'üncü işlem gününde de gerilerken, sağlık ve inşaat hisseleri öncülüğünde Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,91 geriledi. Euro/dolar paritesi 4 günlük yükselişin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1848 seviyelerinde hareket ederken, Avrupa endeks vadelilerinde yeni işlem gününde negatif bir seyir izliyor.

ASYA BORSALARINDA DEĞER KAYBI

Asya borsalarında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminini 0,6 puan düşürerek bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı öngörüsünde bulunmasının ve teşvik paketi belirsizliği ile negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

TCMB’NIN FAİZİ ARTIRMASI BEKLENTİSİ HAKİM

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, Merkez Bankası faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı öncü endeks

17.00 Euro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

18.00 ABD, ekim ayı Kansas City Fed İmalat Endeksi