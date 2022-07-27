Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Fed, bugün temmuz toplantısınının ardından faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin yüzde 80 oranında 75 baz puan artışı öngördükleri faiz kararı öncesinde piyasalarda risk iştahı azaldı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

AA'nın haberine göre, tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki far kapanmaya devam ederek 30 baz puana kadar inerken, söz konusu fiyatlama ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisinin güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

100 baz puan artış da dillendiriliyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapabileceği beklentisini koruyor.

ABD verileri takip ediliyor

ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarında da durgunluk emareleri göze çarparken, teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelir artışları nisan-haziran döneminde yavaşlama gösterdi.

ABD'nin büyüme tahmini düştü

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye, ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirdi.

Dolar endeksi 107,1

Dolar endeksi üç günlük düşüş eğiliminin ardından dün yüzde 0,6 artışla 107,1 seviyesine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 99,9 dolarda bulunuyor.

New York borsası değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,15, Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da enerji arz problemi fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa borsaları değer kaybetti

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya borsaları karışık seyirde

Asya'da pay piyasaları Fed'in politika kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Halihazırda güçlenen resesyon endişeleri, bölge piyasalarını baskılamaya devam ederken, Tayvan üzerinden artmayı sürdüren ABD-Çin gerilimi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli meslektaşının yarın Tayvan konusunu görüşmeleri bekleniyor.

Borsa İstanbul yüzde 0,45 düştü

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,8740

Dolar/TL dün yüzde 0,31 artışla 17,8608'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,8740 seviyesinde işlem görüyor.

IMF dün açıkladığı raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.