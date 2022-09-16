Küresel piyasalar Fed'in kararı öncesi negatif seyirde

Fed'in önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararı küresel piyasalardaki yatırımcının hareketlerini olumsuz olarak etkiliyor.

Analistlere göre bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesinde negatif seyir sürüyor.

Piyasalarda Fed'in 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor

Fed'in gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası kurum ve kuruluşların resesyon konusunda yaptığı uyarılar yatırımcıyı satışa yönetti

AA'nın haberine göre, küresel çapta enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden veri ve gelişmelerin ardından pay ve tahvil piyasalarında yaşanan çıkış, uluslararası kurum ve kuruluşların resesyon konusunda yaptığı uyarılarla derinleşti.

New York borsasında satıcılı seyir

Ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller veren verilerin ardından New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Dolar endeksi dar banttaki yatay hareketine devam ederek 109,7 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,40 seviyelerinden 3,47'ye yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de satıcılı başladığı görülüyor.

Asya Borsası'ndan gerileme

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,2620

Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2656'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2620'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.