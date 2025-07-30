Küresel piyasalar Fed'in kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallere rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Yatırımcıların odağının Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelere kaydığı görünüyor.

FED'İN FAZİNİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

DOLARDAKİ SON 4 GÜNLÜK YÜKSELİŞ SONA ERDİ

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e inerken, dolar endeksi de azalan ticaret gerilimi ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına ilişkin artan beklentilerle yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesine çekilerek son 4 işlem günündeki yükselişini sona erdirdi.

Dolar endeksinin zayıflaması ve gerileyen tahvil getirilerinden destek bulan altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 artışla 3 bin 327 dolara çıkarken, yeni güne yatay seyirle başladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 71,8 dolarda bulunuyor.