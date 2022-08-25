Küresel piyasalar temkinli

Küresel piyasalarda, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, yoğun veri gündemi ve haber akışı öncesi yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu, ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD ve Almanya'da büyüme verisinin izleneceğini aktarıyor.

Analistler, 25 Ağustos'da enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün takip edilecek gündem yoğun

AA'nın haberine göre, küresel piyasalarda, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği gözlenirken, bugün sempozyumdan gelecek haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

New York borsası değer kazandı

Bu gelişmelerle dün güne yatay başlayan New York borsasında endeksler, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Dolar endeksi, dün yatay seyretmesinin ardından bugün yüzde 0,3'lük düşüşle 108,3'e geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Powell'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajların güçlü faiz artırımlarının devamına işaret edebileceği endişeleri ile 1,5 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan yüzde 3,10'u gördü.

Borsa İstanbul düşüşle kapandı

Yurt içinde dün güne rekorla başlayan ve gördüğü en yüksek seviyeyi 3.148,82 puana taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3.060,30 puandan tamamladı.



