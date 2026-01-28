Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları, yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu dönemde, yatırımcılar fırsat gördükleri alanları değerlendiriyor.

Teknoloji tarafındaki iyimser beklentiler, yapay zeka alanına duyulan güvenin artmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına yardımcı olurken, siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.

ENDİŞELER ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Dolar endeksi dün 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Dolar endeksindeki geri çekilme altının alternatif maliyetini azaltarak, güvenli liman talebinin devam ettiği bu süreçte güçlü bir yükseliş nedeni daha oluşturdu.

ALTININ ONSU

Dün altının onsu, tarihi zirvesini 5 bin 182 dolara çıkarırken yeni işlem gününde bu seviyeyi 5 bin 262 dolara yükseltti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda, yüzde 1,5 artışla 5 bin 253 dolarda alıcı buluyor.

Tahvil piyasasında ise ABD'de hükümetin yeniden kapanma riski ve Fed'in faiz kararı fiyatlamalarda etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde 4,24'te bulunuyor.

FED'İN KARARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

POWELL'IN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmedeki tonlamasının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyleyen analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklıkların artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını ifade etti.

İstihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirten Sonola, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.