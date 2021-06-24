Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinin enflasyona dair çelişkili açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen verilerle dalgalı bir seyir izliyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI YATIŞTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarla yatışan enflasyon endişeleri dün yetkililerden gelen açıklamalar sonrası yeniden ön plana çıkarken, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesi de piyasalarda karışık seyri beraberinde getirdi.

FED'İN İKİ YETKİLİSİNİN BEKLENEN GÖRÜŞLERİ DE GELDİ

Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic, ABD'de yüksek enflasyon döneminin beklenenden daha uzun olabileceğini ve 2-3 ay yerine 6-9 ay sürebileceğini belirterek, "Tahminen bu yıl büyümenin yüzde 7'nin üzerine çıkması ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde bulunması nedeniyle faiz oranlarının 2022'nin sonlarında yükselmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yukarı yönlü fiyat baskısının tedarik sıkıntılarının çözülmesiyle birlikte azalacağını, ancak bunun biraz zaman alabileceğini aktararak, durumu yakından takip edeceğini ve gerekirse öngörülerini değiştirebileceğini söyledi.

ABD'DEN GELEN VERİLER POZİTİF

Makroekonomi tarafında ise dün ABD'de imalat sanayi PMI, haziranda 62,6 ile beklentilerin üzerinde gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI da 64,8'e gerilese de kritik eşiğin üzerinde kalarak gücünü korudu.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİR İZLEDİ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla rekor kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq'daki rekorda, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Çin'de güneş enerjisi depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu açtığını duyurmasının ardından hisselerinin yüzde 5,27 artması etkili oldu.

Dolar endeksi iki günlük düşüşün ardından dün 91,5 seviyelerinden 91,8'e yükselirken, bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,50 seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 1,49 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran ayı kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı Sektörel Güven Endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı İFO İş Dünyası Güven Endeksi

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı tüketim mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları